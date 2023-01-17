В Советском районе Уфы построят поликлинику

Проектом предлагается снос существующих индивидуальных жилых домов, хозяйственных построек, административного здания общей площадью объектов более 6,5 тысячи кв.м для расширения улично-дорожной сети и размещения новых объектов капитального строительства.

В плане разместить в квартале поликлинику на 900 посещений в смену с административно-хозяйственным корпусом площадью объектов 3,37 тысячи кв.м. Также провести реконструкцию торгово-административного здания, детского сада № 294 с увеличением вместимости со 145 мест до 300 мест и достройкой третьего этажа.

Фото пресс-службы минздрава РБ.