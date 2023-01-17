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Вчера, 16:31

В Башкирии школьники-сироты старше 18 лет будут ездить на транспорте бесплатно

Обеспечение бесплатного проезда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсуждено на заседании правительства, сообщает пресс-служба.

В Башкирии школьники-сироты старше 18 лет будут ездить на транспорте бесплатно
В Башкирии школьники-сироты старше 18 лет будут ездить на транспорте бесплатно

- В республике порядка 11 тысяч детей живут в приемных семьях и в социальных учреждениях. Они нуждаются в особой защите и поддержке. В прошлом году принят ряд решений об оказании замещающим семьям и детям-сиротам дополнительных мер поддержки. На эти цели предусмотрены средства в размере более 2 млрд рублей, - отметил премьер-министр Андрей Назаров.

Также увеличен предельный размер расходов на ремонт жилья ребенка-сироты с 50 до 150 тыс. рублей, введены жилищные сертификаты для этой категории, проиндексированы на 10 процентов пособия на содержание детей в приемных семьях - в среднем с 7,5 тыс. рублей до 9,5 тыс. рублей. Около 3 тыс. студентов-сирот пользуются правом бесплатного проезда в транспорте.

- В республике, помимо 11 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживают 5,8 тыс. лиц из их числа, обучающихся в общеобразовательных организациях и колледжах. Проезд детей-сирот организован с использованием социальной транспортной карты. Более удобной она стала после ухода от одного поставщика и перехода к оплате фактического проезда, интеграции с банковской картой и персонификации, - пояснила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

По итогам заседания был принят проект документа, дополненный механизмом и сроком выдачи социальных транспортных карт, обстоятельствами для прекращения обеспечения проезда и действия карты.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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