В Башкирии профсоюз помогает мобилизованным медработникам и их семьям

Помогает общественная организация и семьям мобилизованных. Так, с начала спецоперации 41 члену семей оказали медицинскую и психологическую помощь, 103 – материальную.

Более 500 детей участников спецоперации побывали на новогодних утренниках и получили подарки от Деда Мороза. Кроме того, 500 новогодних кульков медики отправили детям коллег в Краснолучскую организацию профсоюза работников здравоохранения ЛНР.

Поддержка семей мобилизованных медиков ведется комплексно в тесном взаимодействии администраций больниц, отделов кадров, профсоюзных организаций. В медорганизациях определены ответственные за помощь мобилизованным, они поддерживают связь с их родственниками, выясняют и по мере возможности удовлетворяют их потребности.

- Знать, что твои близкие под опекой, не оставлены один на один со своими проблемами, очень важно для тех, кто ушел исполнять свой долг, - говорит председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения РФ Рауль Халфин. - Работники отрасли здравоохранения, чьих отцов, мужей и сыновей, жен и дочерей мобилизовали, могут обратиться за помощью в свою профсоюзную организацию и на горячую линию нашего профсоюза.

Фото пресс-службы профсоюза работников здравоохранения РБ.