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Вчера, 16:43

В Башкирии профсоюз помогает мобилизованным медработникам и их семьям

69 профсоюзных организаций республиканского профсоюза работников здравоохранения закупили и отправили в составе гумконвоев предметы быта, товары первой необходимости, средства связи для сотрудников, мобилизованных в зону СВО.

В Башкирии профсоюз помогает мобилизованным медработникам и их семьям
В Башкирии профсоюз помогает мобилизованным медработникам и их семьям

Помогает общественная организация и семьям мобилизованных. Так, с начала спецоперации 41 члену семей оказали медицинскую и психологическую помощь, 103 – материальную.

Более 500 детей участников спецоперации побывали на новогодних утренниках и получили подарки от Деда Мороза. Кроме того, 500 новогодних кульков медики отправили детям коллег в Краснолучскую организацию профсоюза работников здравоохранения ЛНР.

Поддержка семей мобилизованных медиков ведется комплексно в тесном взаимодействии администраций больниц, отделов кадров, профсоюзных организаций. В медорганизациях определены ответственные за помощь мобилизованным, они поддерживают связь с их родственниками, выясняют  и по мере возможности удовлетворяют их потребности.

- Знать, что твои близкие под опекой, не оставлены один на один со своими проблемами, очень важно для тех, кто ушел исполнять свой долг, - говорит председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения РФ Рауль Халфин. - Работники отрасли здравоохранения, чьих отцов, мужей и сыновей, жен и дочерей мобилизовали, могут обратиться за помощью в свою профсоюзную организацию и на горячую линию нашего профсоюза.

Фото пресс-службы профсоюза работников здравоохранения РБ.

В Башкирии профсоюз помогает мобилизованным медработникам и их семьям
В Башкирии профсоюз помогает мобилизованным медработникам и их семьям
В Башкирии профсоюз помогает мобилизованным медработникам и их семьям
В Башкирии профсоюз помогает мобилизованным медработникам и их семьям
В Башкирии профсоюз помогает мобилизованным медработникам и их семьям
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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