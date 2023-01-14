Башкирия получит более 55 миллионов из Фонда президентских грантов

Всего из республики в конкурсе участвовало 577 проектов некоммерческих организаций. Гранты выиграли 57 на общую сумму свыше 55 млн. рублей. Стартуют проекты с 1 февраля этого года. Полный список победителей здесь.

По числу победителей наша республика на пятом месте в стране среди регионов-лидеров (первое у Санкт-Петербурга, второе у Самарской области, третье у Челябинской, четвертое у Нижегородской) и на третьем в ПФО – после Самарской и Нижегородской областей.

Большинство победителей из Башкирии предложили проекты на темы «Охраны здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (16), «Соцобслуживание, соцподдержка и защита граждан» (13), «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» (9).

Больше всего наших проектов – 43 - получат гранты до миллиона рублей. 14 – от одного до пяти миллионов.

Самый крупный грант выиграл региональный общественный фонд Римы Баталовой «Молодость нации» – 4,18 млн. рублей - на реализацию проекта «Комплексная программа развития адаптивного танцевального спорта в РБ для детей и молодежи с нарушением опорно-двигательного аппарата «Подарите нам крылья. Так хочется летать». Самый маленький грант запросила автономная некоммерческая организация из Мечетлинского района «Центр поддержки культурных и творческих инициатив «Синергия»» - 126,5 тыс. рублей на проект «Писатели земли - Мечетлинской».

Заявки подали НКО 60 районов республики. Больше всего победителей в Уфе (22), Гафурийском районе (6) и Стерлитамаке (4). По два проекта-победителя в Архангельском, Бирском, Иглинском, Мечетлинском районах и Сибае.

Заявки на следующий конкурс президентских грантов принимаются с 1 февраля по 15 марта текущего года.

Кстати

Во втором конкурсе президентских грантов 2022 года победили 74 некоммерческие организации Башкирии, привлечено 93,2 млн руб. Всего за год 175 НКО республики привлекли 204,4 млн руб. (в 2021 году 123 НКО получили 121,7 млн руб.)