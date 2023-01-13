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В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли людям, машина которых «встала» в мороз на трассе

Четыре человека, в том числе двухлетний ребенок, едва не замерзли на трассе М-7 «Волга», сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли людям, машина которых «встала» в мороз на трассе
В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли людям, машина которых «встала» в мороз на трассе

Во время поездки у «Рено Клио» лопнуло колесо, а крепеж запасного колеса был неисправен. Легковушкой управляла девушка, помимо нее в салоне находились ее двухлетний ребенок, сестра и мать. Люди остались одни со своей бедой на безлюдной трассе. Более того, температура воздуха была ниже 37 градусов мороза.

К счастью, на помощь к ним пришли сотрудники ГИБДД, во время патрулирования обнаружившие авто. Капитан полиции Ринат Мухьяров и старший лейтенант полиции Вадим Душанбаев незамедлительно усадили всех в патрульную машину, а мимо проезжавший неравнодушный водитель передал свое запасное колесо. После этого инспекторы сопроводили «Рено» до автосервиса. Девушка-водитель поблагодарила полицейских за оказанную помощь.

Фото предоставлено главным госавтоинспектором республики.

В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли людям, машина которых «встала» в мороз на трассе
В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли людям, машина которых «встала» в мороз на трассе
В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли людям, машина которых «встала» в мороз на трассе
В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли людям, машина которых «встала» в мороз на трассе
В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли людям, машина которых «встала» в мороз на трассе
Автор:Артур СМОЛОВ
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