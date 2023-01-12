В Уфе в микрорайоне Затон-Восточный построят семь улиц и школу

В минувшем году здесь начали возводить школу на 1225 мест. Сдать ее планируется в третьем квартале 2023 года. Кроме того, начато строительство новых улиц в кварталах №№ 21 и № 23. При этом на создание социальной и коммунальной инфраструктуры застройщику предоставляют субсидии в рамках нацпроекта.

К концу 2024 года в микрорайоне появятся семь новых улиц, их протяженность составит 4,1 километра. На одной из них работы уже завершены, на двух других смонтирована ливневая канализация. Еще на одной новой улице выполнено переустройство сетей электроснабжения, завершена отсыпка земляного полотна, ведется монтаж ливневки.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». Запущенный по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает поддержку застройщиков, занимающихся комплексным освоением территорий с возведением инженерной и дорожной инфраструктуры, а также социальных объектов.

Фото: Администрация Уфы.