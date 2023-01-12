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Сегодня, 17:55

В Башкирии обсудили готовность к проведению праздника Крещение

Рабочее совещание по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период проведения православного праздника Крещение Господне прошло в правительстве республики.

В Башкирии обсудили готовность к проведению праздника Крещение
В Башкирии обсудили готовность к проведению праздника Крещение

— Мероприятия запланированы в 125 населенных пунктах республики, прогнозируется участие более 40 тысяч граждан. В 139 церквях, храмах и приходах пройдут торжественные богослужения и обряды, в более чем 90 купелях состоятся массовые купания, — отметил заместитель премьер-министра РБ Ирек Сагитов и напомнил о прошлогоднем несчастном случае, когда в Ленинградской области женщина утонула во время купания в необорудованной проруби.

На совещании отметили, что в прошлом году по республике чрезвычайных происшествий при крещенских купаниях допущено не было. В этом году также принимаются все необходимые меры для этого. Следить за порядком и безопасностью во время крещенских купаний будут 750 сотрудников ОВД по РБ, 200 сотрудников переменного состава УЮИ МВД России и свыше 300 представителей общественности.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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