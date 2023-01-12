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Рафаэль Байдавлетов поделился воспоминаниями о Муртазе Рахимове

Бывший премьер-министр правительства Башкирии рассказал о годах совместной работы с первым президентом республики.

Рафаэль Байдавлетов поделился воспоминаниями о Муртазе Рахимове
Рафаэль Байдавлетов поделился воспоминаниями о Муртазе Рахимове

Рафаэль Байдавлетов, возглавлявший правительство республики с 1999 по 2008 годы, назвал период совместной работы с Рахимовым счастливым и интенсивным.

«Незаурядный человек и настолько трудолюбивый! – вспоминает Муртазу Рахимова экс-премьер. – Все время думал, как улучшить жизнь людей. Не было недели, чтобы он не выезжал в какой-нибудь район, ездил во все концы республики. Выяснял, что там нужно сделать, и давал поручения. И все мы немедленно подключались и делали, так как знали: он ни за что не забудет и спросит.  

Он умел подбирать команду. Наш коллектив был очень работоспособный и делал очень много. Не только в городах, но и самых дальних уголках республики строились жилье и дороги, шла газификация. И весь процесс он держал под контролем, строго спрашивал об исполнении.

Особое внимание Муртаза Губайдуллович уделял сельскому населению. Он сохранил сельские предприятия. Несмотря на распоряжение Ельцина о ликвидации совхозов, издал свой указ – пусть предприятия меняются как юрлицо, но остаются. Всегда говорил: ни в коем случае не забывать село, поддерживать. Поэтому шла газификация полным ходом, еще тогда газ довели до 86% населенных пунктов и вышли на 1 место в стране. Строительство дорог — и тут по протяженности автодорог вышли на передовое место. И много еще можно перечислять. Поэтому всем нам он запомнится как достойнейший сын своего народа, никто не забудет его заслуги». 

Фото Раифа Бадыкова.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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