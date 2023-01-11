В селах Башкирии восстановят подачу воды

В наступившем году в селах Райманово и Агиртамак Туймазинского района Башкирии будет восстановлено водоснабжение. Водопровод построят в рамках федеральной программы «Чистая вода», входящей в состав нацпроекта «Жилье и городская среда».

На данные цели из федерального бюджета выделен 291 млн рублей – эти средства потратят на строительство насосной станции и водопроводов протяженностью 57 км.

Тендер на проведение работ выиграло уфимское АО «РВК Водоканал». В настоящее время идет разбивка трассы, согласование документов и заказ стройматериалов.

Как отмечают в пресс-службе министерства ЖКХ Башкирии, главная цель проекта «Чистая вода» – повышение к 2024 году показателя доли населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой, с 86,6% до 92,5%. Для достижения этого показателя на территории Башкирии планируется построить или реконструировать 29 объектов водоснабжения. Всего в республике в рамках реализации проекта до 2024 года планируется строительство объектов водоснабжения в 22 муниципалитетах.

В частности, в этом году на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры Башкирии федеральная правительственная комиссия одобрила 8,7 млрд рублей. Субсидии предназначены на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал необходимость обеспечения жителей страны водой.

«Это же базовая вещь – водоснабжение, – заявил президент на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными в июне 2022 года. – Качественная вода чрезвычайно важна для решения целого ряда вопросов и проблем, и прежде всего, конечно, это здоровье граждан. Это совершенно очевидно».

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