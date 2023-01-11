В Башкирии средняя зарплата достигнет 50 тысяч рублей

– В числе основных задач ушедшего года было предотвращение возможных кризисных ситуаций на рынке труда. С этой задачей мы успешно справились. На сегодняшний день в республике сложилась рекордно низкая безработица по методологии МОТ - 2,8 процента, – отметил премьер-министр Андрей Назаров.

По объему привлеченных на поддержку занятости федеральных средств республика заняла второе место среди регионов, по обучению работников промпредприятий, находящихся под риском увольнения, - первое.

– Более 1500 работодателей получили в прошлом году поддержку в объеме почти 1,5 млрд рублей, что позволило сохранить занятость и трудоустроить более 29 тысяч граждан. В 2023 году на эти цели предусмотрено выделение федеральных средств в размере 1,4 млрд рублей, что позволит охватить временной занятостью, общественными работами и профобучением 17 тысяч человек, - подчеркнул Андрей Назаров.

По словам вице-премьера – министра финансов Лиры Игтисамовой, численность зарегистрированных безработных снизилась за год с 22 до 15,5 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы – с 1,17 до 0,81 процента, уровень безработицы по методологии МОТ – с 4,3 до 2,8 процента.

Среднемесячная зарплата в январе-октябре 2022 года составила 46 тыс. 979,4 рубля. В реальном выражении рост заработной платы составил 100,5 процента.

– Наша задача – обеспечить к концу наступившего года рост заработной платы до 50 тысяч рублей, – отметил Андрей Назаров.