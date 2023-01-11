Азамат Янбердин покинул должность руководителя «Всей Уфы»

Азамат Янбердин освободил должность руководителя телекомпании «Вся Уфа». На сайте телевизионного ресурса опубликован соответствующий пресс-релиз.

«Азамат Гибадуллович, нам очень жаль, что Вы уходите с телеканала, – отмечается в сообщении. – Благодарим, что Вы были частью нашего коллектива. Его головой, поддержкой и опорой. Вы – целеустремленный и понимающий руководитель, прекрасный человек и профессионал своего дела».

На руководящей должности телеканала Янбердин находился чуть более четырех лет – с конца 2018 года. Его общий телевизионный стаж составляет более 20 лет. С ноября 2021 года возглавляет Общественную палату РБ.

Фото: «Вся Уфа».