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Азамат Янбердин покинул должность руководителя «Всей Уфы»

На этом посту Янбердин находился четыре года.

Азамат Янбердин покинул должность руководителя «Всей Уфы»
Азамат Янбердин покинул должность руководителя «Всей Уфы»

Азамат Янбердин освободил должность руководителя телекомпании «Вся Уфа». На сайте телевизионного ресурса опубликован соответствующий пресс-релиз.

«Азамат Гибадуллович, нам очень жаль, что Вы уходите с телеканала, – отмечается в сообщении. – Благодарим, что Вы были частью нашего коллектива. Его головой, поддержкой и опорой. Вы – целеустремленный и понимающий руководитель, прекрасный человек и профессионал своего дела».

На руководящей должности телеканала Янбердин находился чуть более четырех лет – с конца 2018 года. Его общий телевизионный стаж составляет более 20 лет. С ноября 2021 года возглавляет Общественную палату РБ.

Фото: «Вся Уфа».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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