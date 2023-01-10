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Сегодня, 09:55

В Уфе у минздрава забрали дом ребёнка

С 1 января республиканский специализированный дом ребенка перешел из ведения министерства здравоохранения в ведение министерства семьи, труда и соцзащиты населения, сообщили в ведомстве.

В Уфе у минздрава забрали дом ребёнка
В Уфе у минздрава забрали дом ребёнка

Теперь все учреждения региона для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, контролирует минсемьи.

- Единая ведомственная подчиненность позволит более адресно и эффективно выстраивать работу по устройству детей в учреждения и возврату в кровную семью, определять индивидуальную работу по каждому случаю помещения детей в учреждения, не разделять кровных детей разных возрастов и избежать перехода детей из одного учреждения в другое, - пояснила замминистра Анна Таболина.

На данный момент в республике действуют 18 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это 15 центров содействия семейному воспитанию, два детских дома-интерната для детей-инвалидов, а также дом ребенка. Кроме того, в ведении минсемьи находятся 34 социальных приюта для детей и подростков.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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