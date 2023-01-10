В Башкирии проведут реконструкцию двух старинных заводов

По словам и.о. министра ЖКХ Ирины Головановой, вокруг бывшего медеплавильного завода в селе Воскресенском Мелеузовского района создано общественное пространство, привлекающее туристов. Здесь оборудованы смотровая площадка, лекторий, музейный двор, торговые павильоны, детская площадка. Реконструкция проведена на федеральные средства в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

- Мы территорию вокруг медеплавильного завода в Воскресенском в порядок привели, но сам завод не трогали. И надо понять, что с ним делать. Может быть, даже закрыть его периметр. Он под открытым небом находится и будет каждый год разрушаться. Это долгосрочный проект, но этим надо заниматься, - отметил Радий Хабиров.

Кроме того, руководитель региона попросил оформить поручение по бывшему стекольному заводу в Гафурийском районе.

- Нам передадут бывший стекольный завод, это тоже объект культурного наследия. Начинайте вместе с Институтом развития городов проектировать, и у нас появится еще одна точка притяжения, - подчеркнул руководитель региона.

Фото: Министерство ЖКХ.