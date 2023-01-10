В Башкирии минимальная зарплата превысила 19 тысяч рублей

Документ предусматривает, что с 1 января 2023 года для работников внебюджетной сферы республики минимальная зарплата составит 19 тыс. 743 рубля, для бюджетников – 18 тыс. 678 рублей. Рост составит соответственно 12,3 процента и 6,3 процента.

С 1 января также повысились прожиточный минимум, страховые пенсии у неработающих пенсионеров и минимальный размер оплаты труда. Они увеличились соответственно на 4,8 процента, на 3,3 процента и на 6,3 процента.

Прожиточный минимум на душу населения составляет 12 тыс. 650 рублей, для трудоспособного населения – 13 тыс. 789 рублей, для пенсионеров – 11 тыс. 990 рублей, для детей – 12 тыс. 271 рубль.

Средний размер страховых пенсий по старости составил 21 тыс. 864 рубля.

МРОТ в целом по стране вырос до 16 тыс. 242 рублей. В Башкирии с учетом районного коэффициента он составляет 18 тыс. 678,3 рубля, в Межгорье с учетом повышенного коэффициента – 27 тыс. 611,4 рубля.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.