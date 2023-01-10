-24 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 09:39

В Башкирии минимальная зарплата превысила 19 тысяч рублей

Размеры минимальной зарплаты установлены трехсторонним соглашением, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения.

В Башкирии минимальная зарплата превысила 19 тысяч рублей
В Башкирии минимальная зарплата превысила 19 тысяч рублей

Документ предусматривает, что с 1 января 2023 года для работников внебюджетной сферы республики минимальная зарплата составит 19 тыс. 743 рубля, для бюджетников – 18 тыс. 678 рублей. Рост составит соответственно 12,3 процента и 6,3 процента.

С 1 января также повысились прожиточный минимум, страховые пенсии у неработающих пенсионеров и минимальный размер оплаты труда. Они увеличились соответственно на 4,8 процента, на 3,3 процента и на 6,3 процента.

Прожиточный минимум на душу населения составляет 12 тыс. 650 рублей, для трудоспособного населения – 13 тыс. 789 рублей, для пенсионеров – 11 тыс. 990 рублей, для детей – 12 тыс. 271 рубль.

Средний размер страховых пенсий по старости составил 21 тыс. 864 рубля.

МРОТ в целом по стране вырос до 16 тыс. 242 рублей. В Башкирии с учетом районного коэффициента он составляет 18 тыс. 678,3 рубля, в Межгорье с учетом повышенного коэффициента – 27 тыс. 611,4 рубля.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика