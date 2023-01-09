В Башкирии на новогодние выплаты семьям участников СВО направили почти 400 миллионов рублей

Семьи участников СВО подали около 4,3 тыс. заявлений на пособия, по 3,1 тыс. из них назначены выплаты. Самыми существенными являются пособия, назначаемые без учета доходов мобилизованного. Четыре меры поддержки с 1 января переходят в единое пособие, и сейчас рассматривается вопрос об его предоставлении также без учета доходов.

На данный момент новые правила распространяются на оставшиеся шесть выплат: пособие на четвертого, пятого и последующих детей, ежемесячное пособие на ребенка до 16 (18) лет, компенсация по оплате ЖКУ для многодетных, пособие до трех лет семьям, в которых одновременно родились двое и более детей, помощь на основании социального контракта и ежемесячная выплата из средств материнского капитала на первого ребенка или второго ребенка.

Члены семей мобилизованных также имеют право на бесплатные социальные услуги на дому. Этой возможностью воспользовались 170 пожилых людей, десять инвалидов и три семьи с детьми-инвалидами. Свыше 2,7 тыс. родственников и участников СВО получили психологическую и консультационную помощь специалистов центров «Семья». За содействием в трудоустройстве центры занятости обратились 104 человека. Трудоустроены 32 человека, 12 человек направлены на обучение.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.