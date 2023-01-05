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Башкирия вошла в ТОП-10 по переводу социальных услуг в электронный вид

Башкирия вошла в ТОП-10 регионов страны по переводу социально значимых государственных услуг в электронный вид на Едином портале госуслуг.

Башкирия вошла в ТОП-10 по переводу социальных услуг в электронный вид
Башкирия вошла в ТОП-10 по переводу социальных услуг в электронный вид

Башкирия добилась 100-процентного показателя. Об этом было сообщено при подведении итогов 2022 года с вице-премьером Правительства Российской Федерации, курирующего вопросы цифровой трансформации на федеральном и региональном уровнях, Дмитрием Чернышенко.

– Работа по переводу социально значимых услуг в электронный вид ведется в республике с 2019 года. Список таких услуг содержит минимум 160 позиций. Стояла задача завершить все мероприятия до конца 2022 года, мы ее выполнили, – сообщил министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

По принятому в России положению массовыми социально значимыми услугами считаются сервисы, куда поступает свыше 100 тыс. заявлений в год для федеральных услуг и более 40 тыс. заявлений в год для региональных и муниципальных услуг.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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