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Вчера, 20:05

Радий Хабиров: Стекольный завод в Башкирии станет местом притяжения промышленных туристов

Одной из точек, которую посетил сегодня во время рабочей поездки в Гафурийский район глава Башкортостана, стала площадка бывшего стекольного завода в селе Красноусольское, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Радий Хабиров: Стекольный завод в Башкирии станет местом притяжения промышленных туристов
Радий Хабиров: Стекольный завод в Башкирии станет местом притяжения промышленных туристов

Радий Хабиров обсудил с руководством Гафурийского района планы по реконструкции производственной площадки - она сегодня находится в муниципальной собственности. По мнению главы, в этом уникальном месте можно развивать промышленный туризм. А показать здесь есть что.

Старинное здание было построено в 1752 году - почти 150 лет здесь плавили медь. В 1893 году завод перепрофилировали под стекольное производство. В годы Великой Отечественной войны в нем размещался Гомельский стекольный завод. В 2007 году из-за низкого спроса на продукцию предприятие закрылось. Теперь часть его зданий относится к объектам культурного наследия.

"Старые здания представляют исторический и туристический интерес. Планируем создать здесь нечто подобное тому, что мы сделали на территории бывшего Воскресенского медеплавильного завода в Мелеузовском районе, – написал позже глава на своей странице в соцсетях. – Привлечем сюда Институт развития городов Башкортостана, будем формировать условия для промышленного туризма. Такие заводы – достояние нашего народа, наших предков, будем стараться их сохранить."

Фото: Пресс-служба главы РБ.

 
Автор:Гузель РЕАНОВА
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