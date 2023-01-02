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Вчера, 16:27

В Башкирии руководитель компании-должника стал фигурантом четырех уголовных дел

ООО «Сетевая компания» задолжала ресурсоснабжающей организации более 80 миллионов рублей. На данный момент у приставов Иглинского района в работе находится 31 исполнительный документ, по четырем из которых возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

В Башкирии руководитель компании-должника стал фигурантом четырех уголовных дел
В Башкирии руководитель компании-должника стал фигурантом четырех уголовных дел

Руководитель юридического лица, являющегося должником, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности в случае неоплаты долга, длительное время игнорировал четыре решения Арбитражного суда республики на сумму около двенадцати миллионов рублей. В связи с этим возбуждены четыре уголовных дела, которые предусматривают в том числе лишение свободы сроком до двух лет.

Приставами ведется работа по оставшимся 27 исполнительным производствам. Кроме того, ими арестовано имущество компании-должника, в том числе дорогостоящий автомобиль «Ауди», находившийся в личном пользовании ее руководителя.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
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