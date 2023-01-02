В Башкирии руководитель компании-должника стал фигурантом четырех уголовных дел

Руководитель юридического лица, являющегося должником, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности в случае неоплаты долга, длительное время игнорировал четыре решения Арбитражного суда республики на сумму около двенадцати миллионов рублей. В связи с этим возбуждены четыре уголовных дела, которые предусматривают в том числе лишение свободы сроком до двух лет.

Приставами ведется работа по оставшимся 27 исполнительным производствам. Кроме того, ими арестовано имущество компании-должника, в том числе дорогостоящий автомобиль «Ауди», находившийся в личном пользовании ее руководителя.

Фото из открытых источников.