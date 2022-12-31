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Вчера, 13:20

Жителей Башкирии ждёт снежная и морозная новогодняя ночь

Снегопад и гололедица ожидаются с вечера 31 декабря этого года до вечера 1 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике.

Жителей Башкирии ждёт снежная и морозная новогодняя ночь
Жителей Башкирии ждёт снежная и морозная новогодняя ночь

Опасных и неблагоприятных погодных условий в регионе в ближайшие сутки не ожидается. В новогоднюю ночь местами пройдет небольшой снег. Днем 1 января выпадут умеренные осадки. Будет облачная погода с прояснениями, юго-восточный ветер со скоростью 8 – 13 метров в секунду. Ночью при прояснениях похолодает до -20, -25 градусов. Днем будет -5, -10, в восточных районах до -15 градусов. На дорогах местами – гололедица.

В Уфе ночью существенных осадков не предвидится. Днем пойдет снег. Днем будет до -7 градусов, ночью – до -14. При прояснениях до минус 17 градусов мороза.

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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