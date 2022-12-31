-10 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 16:00

В Башкирии стартовала акция «Всем селом в Новый год!»

Министерство семьи и труда республики предложило участникам конкурса «Трезвое село» посоревноваться, у кого получится самый большой новогодний хоровод.

В Башкирии стартовала акция «Всем селом в Новый год!»
В Башкирии стартовала акция «Всем селом в Новый год!»

Для этого участникам предлагается сделать фото и видео хоровода и выложить в ВКонтакте с хештегом #всемселомвновыйгод2022 #Трезвоесело2022 #Айыкауыл2022. Как отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, к объявленной акции присоединились почти все участники нового этапа конкурса «Трезвое село», который стартовал в сентябре 2022 года и будет проводится до конца первого полугодия 2023 года.

Пресс-служба ведомства напоминает, что цель республиканского конкурса – пропаганда трезвого образа жизни, а его организаторы: Всемирный курултай  башкир, а также министерства труда и соцзащиты, здравоохранения, образования, спорта и другие региональные ведомства. Все мероприятия в рамках конкурса проводятся за счет средств гранта главы Башкортостана и при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу РБ. Кстати, в 2020 году по решению руководителя республики Радия Хабирова призовой фонд конкурса увеличен в десять раз.

В проекте участвуют артисты, журналисты, общественники, которые своим примером показывают, что вполне можно обойтись без алкоголя. В теме и органы местной и государственной власти, которые принимают  необходимые законодательные акты и другие документы.

Фото с сайта mintrud.bashkortostan.ru.

В Башкирии стартовала акция «Всем селом в Новый год!»
В Башкирии стартовала акция «Всем селом в Новый год!»
В Башкирии стартовала акция «Всем селом в Новый год!»
В Башкирии стартовала акция «Всем селом в Новый год!»
В Башкирии стартовала акция «Всем селом в Новый год!»
В Башкирии стартовала акция «Всем селом в Новый год!»
В Башкирии стартовала акция «Всем селом в Новый год!»
В Башкирии стартовала акция «Всем селом в Новый год!»
В Башкирии стартовала акция «Всем селом в Новый год!»
В Башкирии стартовала акция «Всем селом в Новый год!»
В Башкирии стартовала акция «Всем селом в Новый год!»
В Башкирии стартовала акция «Всем селом в Новый год!»
В Башкирии стартовала акция «Всем селом в Новый год!»
В Башкирии стартовала акция «Всем селом в Новый год!»
В Башкирии стартовала акция «Всем селом в Новый год!»
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика