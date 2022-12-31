В Башкирии стартовала акция «Всем селом в Новый год!»

Для этого участникам предлагается сделать фото и видео хоровода и выложить в ВКонтакте с хештегом #всемселомвновыйгод2022 #Трезвоесело2022 #Айыкауыл2022. Как отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, к объявленной акции присоединились почти все участники нового этапа конкурса «Трезвое село», который стартовал в сентябре 2022 года и будет проводится до конца первого полугодия 2023 года.

Пресс-служба ведомства напоминает, что цель республиканского конкурса – пропаганда трезвого образа жизни, а его организаторы: Всемирный курултай башкир, а также министерства труда и соцзащиты, здравоохранения, образования, спорта и другие региональные ведомства. Все мероприятия в рамках конкурса проводятся за счет средств гранта главы Башкортостана и при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу РБ. Кстати, в 2020 году по решению руководителя республики Радия Хабирова призовой фонд конкурса увеличен в десять раз.

В проекте участвуют артисты, журналисты, общественники, которые своим примером показывают, что вполне можно обойтись без алкоголя. В теме и органы местной и государственной власти, которые принимают необходимые законодательные акты и другие документы.

Фото с сайта mintrud.bashkortostan.ru.