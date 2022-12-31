-10 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 13:50

В Башкирии полиция взяла под охрану места массовых гуляний

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня, 31 декабря, сотрудники МВД по РБ с самого утра приняли под охрану места проведения праздничных мероприятий.

В Башкирии полиция взяла под охрану места массовых гуляний
В Башкирии полиция взяла под охрану места массовых гуляний

В новогоднюю ночь, с 31 декабря по 1 января, сотрудники полиции, ЧОПов, дружинники и представители казачества будут следить за соблюдением общественного порядка на территориях ледовых городков и площадках массовых гуляний. А в рождественскую ночь, с 6 по 7 января, обеспечат безопасность во время богослужений в храмах.

Кроме того, пресс-служба МВД по РБ напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности  во время запуска пиротехники.

Если кому-либо станет известно о готовящемся преступлении, а также в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сразу сообщить об этом ближайшему патрулю полиции или позвонить в дежурную часть МВД по РБ – (347) 279-39-02, по телефону доверия МВД по РБ – (347) 279-32-92 или по 02 (с сотового – 102). Все указанные телефоны работают в круглосуточно.

Фото с сайта 02.мвд.рф.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика