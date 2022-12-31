В Башкирии полиция взяла под охрану места массовых гуляний

В новогоднюю ночь, с 31 декабря по 1 января, сотрудники полиции, ЧОПов, дружинники и представители казачества будут следить за соблюдением общественного порядка на территориях ледовых городков и площадках массовых гуляний. А в рождественскую ночь, с 6 по 7 января, обеспечат безопасность во время богослужений в храмах.

Кроме того, пресс-служба МВД по РБ напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности во время запуска пиротехники.

Если кому-либо станет известно о готовящемся преступлении, а также в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сразу сообщить об этом ближайшему патрулю полиции или позвонить в дежурную часть МВД по РБ – (347) 279-39-02, по телефону доверия МВД по РБ – (347) 279-32-92 или по 02 (с сотового – 102). Все указанные телефоны работают в круглосуточно.

Фото с сайта 02.мвд.рф.