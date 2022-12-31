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Вчера, 13:30

Радий Хабиров исполнит желания трех участников благотворительной «Ёлки желаний»

Сегодня, 31 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщила пресс-служба главы РБ.

Радий Хабиров исполнит желания трех участников благотворительной «Ёлки желаний»
Радий Хабиров исполнит желания трех участников благотворительной «Ёлки желаний»

Глава республики снял с Елки желаний в отделении партии «Единая Россия» в Уфе три шара с желаниями ребят. Пятилетний Давид Шайхутдинов просит у Деда Мороза интерактивный глобус, восьмилетний Карим Муслимов хочет побывать на хоккейном матче, мечта 14-летней Ксении Добронравовой – увидеть, как создают мультфильмы.

Радий Хабиров пообещал исполнить каждое желание и сказал, что «Ёлка желаний» - лишь часть заботы о детях.

- В этом году особое внимание уделяем семьям участников специальной военной операции – всем детишкам мы вручили новогодние рюкзаки с подарками, - сказал Радий Хабиров. – Очень признателен главам городов и районов, которые ответственно подошли к организации Елок для детей участников СВО.

Он отметил, что в новогодние каникулы пройдет множество детских утренников, а 13 января особенных детей пригласят на Аксаковскую елку.

Напомним, всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит с 2018 года. Новогодние желания детей-сирот и детей из малообеспеченных семей исполняют чиновники.

Фото пресс-службы Главы РБ.

Радий Хабиров исполнит желания трех участников благотворительной «Ёлки желаний»
Радий Хабиров исполнит желания трех участников благотворительной «Ёлки желаний»
Радий Хабиров исполнит желания трех участников благотворительной «Ёлки желаний»
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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