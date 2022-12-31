Радий Хабиров исполнит желания трех участников благотворительной «Ёлки желаний»

Глава республики снял с Елки желаний в отделении партии «Единая Россия» в Уфе три шара с желаниями ребят. Пятилетний Давид Шайхутдинов просит у Деда Мороза интерактивный глобус, восьмилетний Карим Муслимов хочет побывать на хоккейном матче, мечта 14-летней Ксении Добронравовой – увидеть, как создают мультфильмы.

Радий Хабиров пообещал исполнить каждое желание и сказал, что «Ёлка желаний» - лишь часть заботы о детях.

- В этом году особое внимание уделяем семьям участников специальной военной операции – всем детишкам мы вручили новогодние рюкзаки с подарками, - сказал Радий Хабиров. – Очень признателен главам городов и районов, которые ответственно подошли к организации Елок для детей участников СВО.

Он отметил, что в новогодние каникулы пройдет множество детских утренников, а 13 января особенных детей пригласят на Аксаковскую елку.

Напомним, всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит с 2018 года. Новогодние желания детей-сирот и детей из малообеспеченных семей исполняют чиновники.

Фото пресс-службы Главы РБ.