Константин Толкачёв в новогодний праздник отправится на рыбалку

- Обязательный атрибут нашего домашнего праздника – нарядная елка и гирлянды. Соберемся вместе с детьми, внуками, самыми близкими людьми, сделаем любимые салаты – шубу и оливье, налепим пельменей, послушаем новогоднее поздравление президента и с бокалом шампанского под бой курантов загадаем желания, - говорит спикер парламента.

Константин Толкачев признался, что в новогодние каникулы всегда старается найти несколько дней, чтобы уехать на снегоходе с собакой, посидеть с удочкой, насладиться общением с природой. «Биологический образ жизни, полное отключение интеллекта – для меня это самый лучший отдых. Уютный семейный праздник и природа – отличное начало нового года», - считает Константин Толкачев.

Фото из открытых источников.