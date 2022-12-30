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Вчера, 11:13

Константин Толкачёв в новогодний праздник отправится на рыбалку

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев рассказал, как он собирается встретить Новый год. Его слова приводит пресс-служба парламентариев республики.

Константин Толкачёв в новогодний праздник отправится на рыбалку
Константин Толкачёв в новогодний праздник отправится на рыбалку

- Обязательный атрибут нашего домашнего праздника – нарядная елка и гирлянды. Соберемся вместе с детьми, внуками, самыми близкими людьми, сделаем любимые салаты – шубу и оливье, налепим пельменей, послушаем новогоднее поздравление президента и с бокалом шампанского под бой курантов загадаем желания, - говорит спикер парламента.

Константин Толкачев признался, что в новогодние каникулы всегда старается найти несколько дней, чтобы уехать на снегоходе с собакой, посидеть с удочкой, насладиться общением с природой. «Биологический образ жизни, полное отключение интеллекта – для меня это самый лучший отдых. Уютный семейный праздник и природа – отличное начало нового года», - считает Константин Толкачев.

Фото из открытых источников.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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