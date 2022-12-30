Как в Башкирии «обезопасят» граждан в новогодние каникулы

Премьер отметил, что необходимые меры для обеспечения безопасности были заблаговременно приняты. Определены силы и средства. Так, по линии министерства чрезвычайных ситуаций ежедневно планируется привлечение группировки численностью порядка 2 тысяч человек и 950 единиц техники. В министерстве внутренних дел и войск Национальной гвардии будет задействовано более 2,5 тысячи сотрудников. Привлекаются также представители частных охранных организаций и общественных правоохранительных объединений.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан инициировало введение с 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года особого противопожарного режима. А это значит, что введен запрет на запуск пиротехнических изделий вне специально установленных площадок, на проведение огневых и других пожароопасных работ, не связанных с непрерывным технологическим процессом, на разведение открытого огня вне специальных оборудованных мест.

Муниципалитетам предстоит «изъять детей из неблагополучных семей и разместить их на новогодние каникулы в социальных учреждениях, а также выявить точки продаж суррогатного алкоголя. Собственникам объектов надлежит провести внеплановые проверки систем противопожарной защиты зданий и сооружений», цитирует решение совещания пресс-служба правительства республики.

Фото предоставлено пресс-службой правительства.