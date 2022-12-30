Андрей Назаров вручил награды сотрудникам МФЦ

- Благодаря вашему добросовестному труду канули в лету многие бюрократические процедуры. Ушли в прошлое сбор справок и многочасовые ожидания в очереди. Сегодня вы оперативно помогаете людям и по праву считаетесь универсальными специалистами, которыми гордится республика, - отметил Андрей Назаров. - Люди приходят к вам решать самые разные жизненные вопросы: от регистрации недвижимости, получения паспорта, водительских прав, свидетельства о рождении до открытия своего дела или получения консультации по мерам государственной поддержки предпринимателей.

В нынешнем году в кратчайшие сроки была организована работа с беженцами из ДНР и ЛНР, с семьями участников СВО. Развернута консультационная поддержка представителей бизнеса.

- Вы стали в своем роде единственной площадкой взаимодействия людей со всеми органами власти в формате 24/7. И работа здесь не прекращается ни на минуту. Организованы новые сервисы для максимально быстрого и удобного получения готовых документов. Внедрены виртуальные помощники и видеоприемные. В рамках Международной недели бизнеса наш МФЦ первым в стране вышел на международный уровень - подписано соглашение о сотрудничестве с профильным ведомством Республики Беларусь. На всероссийском форуме МФЦ республики победил сразу в двух номинациях, - подчеркнул Андрей Назаров.

Премьер-министр вручил почетные грамоты и благодарности особо отличившимся сотрудникам, а также благодарственное письмо всему коллективу.

Напомним, что в республике действуют 77 офисов МФЦ и 441 территориально обособленное структурное подразделение. Ежедневно услуги получают более 10 тысяч граждан.

Фото: Правительство РБ.