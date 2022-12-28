В Уфе многоэтажками застроят ещё один квартал в Черниковке

Площадь территории составляет 40,8 гектара. На ней планируется построить 41 тыс. квадратных метров жилья. Ряд существующих объектов, в том числе многоквартирные дома, будет сохранен, другие реконструированы или снесены.

В частности, под снос пойдут жилые дома по улице Интернациональной, 53, 55, 65, 67, а также гаражный кооператив «Парковый» и металлические гаражи. На их месте расположатся жилые дома высотой до 25 этажей, подземные гаражи, детские и спортивные площадки.

На разработку документации по проекту отводится год, на его реализацию – семь лет.