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28 Декабря , 09:42

В Уфе многоэтажками застроят ещё один квартал в Черниковке

Постановление о комплексном развитии территории, ограниченной улицами Интернациональной, Маяковского и Победы, подписал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

В Уфе многоэтажками застроят ещё один квартал в Черниковке
В Уфе многоэтажками застроят ещё один квартал в Черниковке

Площадь территории составляет 40,8 гектара. На ней планируется построить 41 тыс. квадратных метров жилья. Ряд существующих объектов, в том числе многоквартирные дома, будет сохранен, другие реконструированы или снесены.

В частности, под снос пойдут жилые дома по улице Интернациональной, 53, 55, 65, 67, а также гаражный кооператив «Парковый» и металлические гаражи. На их месте расположатся жилые дома высотой до 25 этажей, подземные гаражи, детские и спортивные площадки.

На разработку документации по проекту отводится год, на его реализацию – семь лет.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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