В Башкирии появится ещё один пансионат для пожилых

Концессионное соглашение о создании негосударственного пансионата на 36 мест подписано с центром социального обслуживания населения «Доверие-Кушнаренково».

– При реконструкции бывшей школы под новый социальный объект будут соблюдены все нормативы противопожарной безопасности и безбарьерной среды, – отметила руководитель ведомства Ленара Иванова. – Главное, как показывает практика, оживет само село: появится цех, где вкусно пахнет булочками, отделение физиотерапии, в котором смогут получать услуги и местные граждане пожилого возраста, будет общение, проведение общих сельских мероприятий.

Концессионеру безвозмездно передаются в пользование на 40 лет объекты и земельный участок. Он будет ежегодно будет получать субсидию в 3,9 млн рублей для оказания социальных услуг. Дотироваться будут 23 места, остальные 13 мест будут предоставляться на коммерческой основе.

В проект инвестор планирует вложить 20,1 млн рублей, из которых 8,1 млн – собственные средства, 6 млн – грант, еще столько же – заемные средства. В течение первых двух лет концессионер проведет реконструкцию объекта, благодаря которой его площадь увеличится в два раза, а также установит оборудование. Предполагается, что затраты окупятся за двенадцать лет.

Напомним, что в республике в рамках государственно-частного партнерства уже открыто четыре пансионата для пожилых: в селе Ирсаево Мишкинского района, в селе Шарипово Кушнаренковского района, в селе Табынское и в деревне Татарский Саскуль Гафурийского района. В общей сложности они рассчитаны на 110 мест, объем инвестиций составил 29,7 млн рублей.

Во втором квартале 2023 года планируется ввести пятый пансионат – он расположен в Иглинском районе и рассчитан на 22 места. Объем инвестиций по проекту составит 9,7 млн рублей.

Фото: Минтруд РБ.