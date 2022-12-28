Эксперты оценили лидерские качества главы Башкирии, побывавшего в Донбассе

Для бойцов на передовой важна моральная и психологическая поддержка, считает руководитель Башкирского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Альберт Шагимуратов.

- Глава республики, встретившись с бойцами наших добровольческих батальонов, мобилизованными ребятами, такую поддержку им оказал. Радий Фаритович, сам отслуживший срочную службу в Советской армии прекрасно знает, насколько солдату важно получить весть из дома, и тем более если тебе ее передает лично твой земляк. И Глава республики стал для наших бойцов именно таким родным человеком, который нашел время, пообщался с нашими воинами, передал им все важные слова благодарности от жителей Башкортостана и гуманитарный груз в том числе. Я знаю, что Радий Фаритович и здорово рисковал, так как встречался с бойцами на территории, куда спокойно могли прилететь американские «хаймарсы» или другие ракеты, запущенные ВСУ, - сказал агентству Альберт Шагимуратов.

Отозвалась на поездку руководителя республики и член регионального штаба Народного фронта Надежда Крылова: «Радий Фаритович - настоящий лидер всех башкортостанцев. Молодец! Перед Новым годом проведал наших воинов, поговорил с ними, узнал их потребности, организовал всю цепочку обеспечения и доставки помощи из Республики. Настоящий мужчина, руководитель и глава региона».