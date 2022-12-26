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Сегодня, 17:26

В Башкирии благодаря «Ёлке желаний» начали исполняться детские мечты

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Мечты детей из Башкирии по его поручению исполнил главный федеральный инспектор по региону Алексей Касьянов.

В Башкирии благодаря «Ёлке желаний» начали исполняться детские мечты
В Башкирии благодаря «Ёлке желаний» начали исполняться детские мечты

Любовь Климову из Стерлитамака, мечтающую стать стюардессой, вместе с мамой пригласили на экскурсию в международном аэропорту «Уфа». Девочка побывала в службе транспортной и авиационной безопасности, в диспетчерской, кинологической службе, в дикторской и на взлетной полосе, а также в кабине пассажирского аэробуса Боинг-737.

А 13-летняя Маша Юферова из Уфы, несмотря на серьезный диагноз, хочет стать профессиональной спортсменкой и уже восемь лет успешно занимается горнолыжным спортом. Алексей Касьянов посетил тренировку юной спортсменки и вручил ей горные лыжи.

— Акция «Елка желаний» — добрая и нужная традиция. Это ведь так просто — подарить немного внимания тем, кому это необходимо. Я считаю, что благотворительность делает нас лучше, добрее, сердечнее. Сегодня я познакомился с двумя прекрасными детьми — Любой и Машей. И они меня кое-чему научили — несмотря на трудности, не сдаваться, идти вперед, брать все новые вершины, — отметил главный федеральный инспектор.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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