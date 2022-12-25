В Уфе волонтёры приступили к изготовлению маскировочных сетей и носилок для бойцов СВО

Известно, что маскировка лишь тогда достигает цели, когда сливается с пространством, не выдавая нахождение объекта, создавая у противника иллюзию правдоподобности. Искусство быть невидимым, оставаясь на виду – главная задача хорошей маскировки. Кроме подручных и природных средств наши военные используют сети, связанные по специальной технологии. В зависимости от необходимости, материал имитирует песок, зеленые насаждения, хвою, снежную массу, изготовлении тактических носилок и маскировочных сетей, – поделились знаниями теории с корреспондентом «РБ» в «Народном фронте». И рассказали, что делают на практике

– «К нам обратилась девушка – волонтер, которая вместе с другими соратницами изготавливает тактические носилки и маскировочные сети. Их команда показала нам, как это делается. Сам процесс изготовления не очень сложный, но необходимо приложить много времени и сил, чтобы набить руку. Мы включились в работу. Очень рады, что нам удаётся внести свой вклад в помощь нашим бойцам, – сказал координатор «Молодёжки» Народного фронта в Республике Башкортостан Рустам Салахутдинов.

Фото предоставлено пресс-службой Народного фронта в Республике Башкортостан.