В одном из сёл Краснокамского района Башкирии установили необычную ёлку

– Идея сделать искусственную елку зрела давно, в городах ведь потихоньку переходят к такому украшению. И выглядят такие елки хорошо. К тому же искусственная елка снимает вопрос с доставкой натуральной – находить лесную ель и организовывать ее подвоз в село – это целая история, нужно привлекать технику, людей, – пояснил «придумку» глава Новонагаевского сельского поселения Ильфас Исламов.

И рассказал, что создание искусственной елки стало общим делом новонагаевцев, они проявили в этом деле большую активность. Сначала подвоз материалов (железная арматура) на изысканные поселением средства осуществил Марат Шарифьянов. Затем к сварочным работам приступили Рафис Акмалов, Ильназ Закиев и Ильназ Ганиев – они мастерски, приваривая деталь за деталью, создали каркас будущей елки. Получилась она внушительная – семь метров длиной.

После них к работе подключились Равис Акмалов и Алмаз Муратов – они обработали и покрасили конструкцию. Её решили перетянуть зеленой сеткой-рабицей – теперь это был уже не металлический каркас, а настоящая елка. Оставалось придать ей праздничный вид, сделать так, чтобы «ёлочка зажглась». Здесь работу по электрической части осуществили Денис и Линар Муратовы – они устанавливали на конструкции гирлянды и подключали их.

Понятно, что семиметровую елку-красавицу невозможно установить вручную – здесь помог местный фермер Салават Хамидуллин. С помощью трактора он организовал подвоз елки к новогодней площадке и помог ее установить.

Благодаря совместному творчеству в Новонагаево появилась красивая высокая елка, которая украсила село. И будет украшать село на Новый год не раз – здесь надеются, что ёлка будет главной гостьей новогодней площадки несколько лет, сообщает местное издание «Краснокамские зори».

Фото предоставлено газетой «Краснокамские зори».