В Башкирии алиментщице назначили 60 часов обязательных работ

Женщина 1995 года рождения должна была ежемесячно выплачивать деньги на содержание двух дочерей. Однако, ограниченная в родительских правах мать, не платила денег детям.

Когда должница стала скрываться от приставов, те объявили ее в розыск, в ходе которого было установлено, что алиментщица пряталась в Калтасинском районе, там успела выйти замуж и сменить фамилию. Когда она пришла за новым паспортом в связи со сменой фамилии, ее встретили приставы и доставили в отдел.

Долг женщины перед детьми составляет 155 тысяч рублей. Суд приговорил ее к обязательным работам сроком на 60 часов.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по РБ.