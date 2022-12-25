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Сегодня, 17:08

В Башкирии алиментщице назначили 60 часов обязательных работ

Суд вынес приговор в отношении уроженки деревни Курманаево Аургазинского района, пытавшейся скрыться от приставов, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

В Башкирии алиментщице назначили 60 часов обязательных работ
В Башкирии алиментщице назначили 60 часов обязательных работ

Женщина 1995 года рождения должна была ежемесячно выплачивать деньги на содержание двух дочерей. Однако, ограниченная в родительских правах мать, не платила денег детям.

Когда должница стала скрываться от приставов, те объявили ее в розыск, в ходе которого было установлено, что алиментщица пряталась в Калтасинском районе, там успела выйти замуж и сменить фамилию. Когда она пришла за новым паспортом в связи со сменой фамилии, ее встретили приставы и доставили в отдел.

Долг женщины перед детьми составляет 155 тысяч рублей. Суд приговорил ее к обязательным работам сроком на 60 часов.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по РБ.

Автор:Артур СМОЛОВ
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