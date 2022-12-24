В Благовещенском районе Башкирии специалисты смогут получить «местную» субсидию – до 300 тысяч рублей

«В этом году мы решили, что та сумма, которую выделяем для приобретения жилья для молодых специалистов, недостаточна. Со следующего года запускаем программу субсидирования покупки жилья в первичном жилом фонде. То есть педагоги, тренеры и врачи смогут использовать эту субсидию (до 300 тысяч рублей) для погашения части затрат по договору долевого строительства. Могут погасить первоначальный взнос или его часть при получении жилищного кредита или ипотеки, могут и досрочно погасить ипотечный кредит, использовать как компенсацию части уплаченных процентов, – сказал Олег Евгеньевич. – Квартиры будут в собственности. Это будет не служебное жилье, которое, например, невозможно продать», цитирует главу района издание «Панорама».

Стоит отметить, стимулирующая выплата будет предоставляться работнику, который впервые трудоустраивается в государственное или бюджетное учреждение (в сфере образования или здравоохранения) на территории Благовещенского района. Если на подобную выплату претендуют супруги, субсидия предоставляется только одному из них. Немаловажным фактом является и то, что приобретаемое жилье должно находиться на территории Благовещенска или района. У молодого специалиста не должно быть неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении.

Фото из открытых источников.