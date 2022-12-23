В Башкирии дети участников СВО получат подарки от главы республики

В каждом городе и районе 27 декабря для детей участников СВО пройдет новогодняя елка. Ребят ждут праздничное представление, игры, квесты, конкурсы и, конечно, подарок от главы Республики Башкортостан, отметил министр образования Айбулат Хажин.

Добавим, что только по линии министерства образования семьям участников СВО предоставляются десять мер поддержки. Это бесплатное питание в школах и колледжах, внеочередное зачисление в детский сад и освобождение от платы за посещение, сертификаты на обучение, отдых и оздоровление детей, бесплатное посещение кружков и другие.

Фото: Министерство образования РБ.