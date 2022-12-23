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Сегодня, 14:30

В Башкирии дети участников СВО получат подарки от главы республики

Новогодние подарки министерство образования уже направило в муниципалитеты, сообщили в ведомстве.

В Башкирии дети участников СВО получат подарки от главы республики
В Башкирии дети участников СВО получат подарки от главы республики

В каждом городе и районе 27 декабря для детей участников СВО пройдет новогодняя елка. Ребят ждут праздничное представление, игры, квесты, конкурсы и, конечно, подарок от главы Республики Башкортостан, отметил министр образования Айбулат Хажин.

Добавим, что только по линии министерства образования семьям участников СВО предоставляются десять мер поддержки. Это бесплатное питание в школах и колледжах, внеочередное зачисление в детский сад и освобождение от платы за посещение, сертификаты на обучение, отдых и оздоровление детей, бесплатное посещение кружков и другие.

Фото: Министерство образования РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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