В новогодние каникулы в ледовых городках Уфы пройдут развлекательные программы

Центральная городская елка на площади имени Ленина торжественно откроется 23 декабря (17.00), ледовый городок у Конгресс-холла – 24 декабря (17.00). Открытие остальных городков состоится до 28 декабря.

Со 2 по 10 января здесь каждый день будут проходить развлекательные программы для детей (12.00). Перед Дворцом спорта гостей будут ждать в 13.00, в парке «Кашкадан» - в 15.00.

25 декабря распахнет двери резиденция Деда Мороза (12.00) на набережной Белой. Пообщаться с ним можно будет ежедневно с 15.00 до 21.00. В новогоднюю ночь резиденция будет работать до 2.00. Каждый день будут проходить игровые программы по разным темам. Кроме того, здесь будут работать большой каток и вольер с оленями.