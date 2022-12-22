В Башкирии охотникам разрешат арендовать оружие

В нововведении устанавливаются правила передачи другим гражданам во временное пользование охотничьего оружия и патронов к нему. Их могут получить охотники, имеющие охотничий билет и специальное разрешение.

Законопроект предлагается для развития коммерческой охоты на территории Башкирии, когда человек может заплатить охотхозяйству деньги, получить от него снаряжение и пойти на добычу. Разрешение на использование, но не хранения оружия будет выдаваться Росгвардией и ее территориальными органами сроком на пять лет. Иностранцам при предъявлении соответствующих документов оружие смогут передавать только охотпользователи, получившие в Росгвардии специальное разрешение.

– Это мировая практика. Во многих странах человек может заплатить охотничьему хозяйству деньги и пойти на охоту. Охотхозяйства получат стимул к развитию, - считает председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.