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Сегодня, 13:06

В Башкирии охотникам разрешат арендовать оружие

В Башкирии с 15 июля 2023 года охотникам можно будет арендовать оружие. Соответствующий законопроект принят в первом чтении Госсобранием региона, сообщает пресс-служба парламентариев республики.

В Башкирии охотникам разрешат арендовать оружие
В Башкирии охотникам разрешат арендовать оружие

В нововведении устанавливаются правила передачи другим гражданам во временное пользование охотничьего оружия и патронов к нему. Их могут получить охотники, имеющие охотничий билет и специальное разрешение.

Законопроект предлагается для развития коммерческой охоты на территории Башкирии, когда человек может заплатить охотхозяйству деньги, получить от него снаряжение и пойти на добычу. Разрешение на использование, но не хранения оружия будет выдаваться Росгвардией и ее территориальными органами сроком на пять лет. Иностранцам при предъявлении соответствующих документов оружие смогут передавать только охотпользователи, получившие в Росгвардии специальное разрешение.

– Это мировая практика. Во многих странах человек может заплатить охотничьему хозяйству деньги и пойти на охоту. Охотхозяйства получат стимул к развитию, - считает председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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