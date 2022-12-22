В Башкирии объявили распродажу имущества бывшего вертолётного завода

На продажу выставлено 30 лотов. В их числе цех по производству и сборке сверхлегких летательных аппаратов начальной стоимостью 31,5 млн рублей и двухместный вертолет Р-30, который предлагается за 7,2 млн рублей.

Остальные лоты представляют собой комплектующие вертолета - лопасти верхнего и нижнего несущего винта, колонки, винты, валы и прочие.

Также можно приобрести автомобиль Lada RSOY5, компьютерную и офисную технику компании. Все имущество находится в Кумертау.

Заявки на участие в торгах принимаются до 7 января. Стоимость имущества будет снижаться на 5 процентов каждые пять дней. Минимальная цена составляет 50 процентов от начальной.

Фото: Роторфлай.