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Сегодня, 15:25

В Башкирии выберут лучший проект индивидуального дома

На смотр-конкурс подано более 70 заявок, сообщили в министерстве строительства и архитектуры.

В Башкирии выберут лучший проект индивидуального дома
В Башкирии выберут лучший проект индивидуального дома

- Индивидуальное жилищное строительство – актуальное для республики направление. Конкурс помогает привлечь новых талантливых застройщиков, распространить лучшие практики малоэтажного строительства и использовать наиболее удачные проектные решения, - отметил и. о. руководителя ведомства Егор Родин.

В конкурсе принимают участие застройщики, проектные организации, студенты колледжа архитектуры, учащиеся детской архитектурно-технической школы. Конкурсной комиссии предстоит оценить представленные проекты и выбрать те, которые по своим решениям могут служить образцами.

Итоги конкурса будут подведены до 31 декабря, награждение победителей состоится в январе.

Фото: Минстрой РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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