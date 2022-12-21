В Башкирии выберут лучший проект индивидуального дома

- Индивидуальное жилищное строительство – актуальное для республики направление. Конкурс помогает привлечь новых талантливых застройщиков, распространить лучшие практики малоэтажного строительства и использовать наиболее удачные проектные решения, - отметил и. о. руководителя ведомства Егор Родин.

В конкурсе принимают участие застройщики, проектные организации, студенты колледжа архитектуры, учащиеся детской архитектурно-технической школы. Конкурсной комиссии предстоит оценить представленные проекты и выбрать те, которые по своим решениям могут служить образцами.

Итоги конкурса будут подведены до 31 декабря, награждение победителей состоится в январе.

Фото: Минстрой РБ.