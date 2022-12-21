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Сегодня, 10:20

В Башкирии на поддержку «Молочной кухни» направят 600 миллионов рублей

О государственной поддержке «Молочной кухни» рассказала в эфире канала БСТ вице-премьер – министр финансов Лира Игтисамова.

В Башкирии на поддержку «Молочной кухни» направят 600 миллионов рублей
В Башкирии на поддержку «Молочной кухни» направят 600 миллионов рублей

- Более 600 млн рублей будет направлено на содержание и развитие молочной кухни. Это очень востребованная продукция, которая предоставляется беременным женщинам, матерям и маленьким детишкам. Продукция молочной кухни - качественный продукт, который продается в торговых сетях, и я сама его всегда приобретаю, - отметила она.

С начала года на семи производственных площадках переработано 3450 тонн молока, произведено почти 15 млн порций готовой продукции. Ее получают сегодня 32,5 тыс. жителей республики, в том числе 414 членов семей участников СВО, - отметил директор «Молочной кухни» Эльдар Сайгафаров.

Фото: Минторг РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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