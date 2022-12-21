Из Уфы в зону СВО отправились два гуманитарных конвоя

Конвои доставят технику, оборудование и имущество, необходимое для добровольческих батальонов республики и мобилизованных жителей Башкирии, находящихся в зоне СВО. В составе гумконвоев - 37 единиц автотехники, их сопровождает 75 человек.

Бойцы получат специальные очки, тепловизоры, рации, фонарики, генераторы, буржуйки, стройматериалы и инструменты. Кроме того, с учетом холодного времени года предусмотрены одеяла, шерстяные носки, газовые плиты, тепловентиляторы. Как и продукты питания, медицинские препараты.

Обе гуманитарные колонны – результат работы логистического центра. «Центр скрупулезно изучает все заявки, поступающие от наших военнослужащих, командиров воинских частей, военкоматов, касающихся того имущества, которое в данный момент крайне необходимо нашим землякам, находящимся в зоне специальной военной операции», - написал Ирек Сагитов.

Он также напомнил номер телефона логистического центра РБ: 280-89-92. По нему может позвонить любой гражданин, желающий оказать помощь бойцам. «Думаю, что в преддверии Нового года нашим землякам будет приятно получить посылки, которые скрасят их суровые боевые будни и напомнят им, что их любят и ждут», - уверен Ирек Сагитов.