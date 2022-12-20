Жителям Башкирии разъяснили, зачем вводится единое пособие на детей

Об основных моментах нововведения рассказали на пресс-конференции представители министерства семьи, труда и соцзащиты населения, отделения Пенсионного фонда по РБ и МФЦ.

Новое единое пособие заменит сразу семь видов выплат: на беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, на детей до полутора лет для незастрахованных мам, на первенца, на третьего ребенка, на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, а также на ребенка из средств материнского капитала.

Назначением и выплатой единого пособия будет заниматься вновь созданный Социальный фонд, который объединит функции Пенсионного фонда и Фонда соцстраха.

По желанию, жители, уже получающие пособия, могут их сохранить либо перейти на новое пособие.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.