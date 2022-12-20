-15 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 15:54

Жителям Башкирии разъяснили, зачем вводится единое пособие на детей

По новым правилам пособия начнут оформлять с 1 января 2023 года.

Жителям Башкирии разъяснили, зачем вводится единое пособие на детей
Жителям Башкирии разъяснили, зачем вводится единое пособие на детей

Об основных моментах нововведения рассказали на пресс-конференции представители министерства семьи, труда и соцзащиты населения, отделения Пенсионного фонда по РБ и МФЦ.

Новое единое пособие заменит сразу семь видов выплат: на беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, на детей до полутора лет для незастрахованных мам, на первенца, на третьего ребенка, на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, а также на ребенка из средств материнского капитала.

Назначением и выплатой единого пособия будет заниматься вновь созданный Социальный фонд, который объединит функции Пенсионного фонда и Фонда соцстраха.

По желанию, жители, уже получающие пособия, могут их сохранить либо перейти на новое пособие.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика