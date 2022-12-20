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Вчера, 18:00

Виктор Гурьев: Мы постоянно на связи с бойцами из Башкирии

Участник боевых действий в Афганистане, заслуженный юрист Виктор Гурьев прокомментировал «РБ» сегодняшнюю отправку на спецоперацию батальона имени Салавата Юлаева.

Виктор Гурьев: Мы постоянно на связи с бойцами из Башкирии
Виктор Гурьев: Мы постоянно на связи с бойцами из Башкирии

- Сегодня из Уфы мы отправили третий добровольческий батальон в зону проведения спецоперации, - сказал он. - С ребятами разговаривали – они мотивированы и настроены решительно. За Родину они готовы отдать самое дорогое, что у них есть - свою жизнь. Мы должны ими гордиться. Это не мальчишки, они уже участвовали в боевых действиях, являются ветеранами. Поэтому будем ждать Победы. Ведь правда за нами. Спасибо главе Башкирии и правительству за материальную поддержку личного состава батальона.

Хотел бы еще отметить, что Башкирское отделение российской организации ветеранов Афганистана собрало колонну автомобилей «Нива» - это пять автомашин. Они отправились в помощь нашим добровольцам в батальоны имени Шаймуратова и Доставалова. Сейчас готовим вторую колонну из автомобилей «Нива» и «УАЗ», теперь шесть уже есть, будут еще. Сейчас проходят техобслуживание, тем более пойдут своим ходом, должны быть надежные. Эту колонну отправим мобилизованным из Башкирии. Также собираем гумконвой из тепловизоров и коптеров, находим спонсоров.

Виктор Гурьев подчеркнул, что военный комплекс работает в полную силу, вся страна помогает нашим бойцам.

- Поддержка очень сильная. Ждем ребят с Победой. Мы постоянно с ними на связи. Важно, что многие жители нашей республики объединились, вносят свой вклад в общее дело Победы. Женщины шьют теплую одежду, студенты становятся волонтерами - помогают семьям и родителям наших бойцов, многие собирают гуманитарную помощь. Каждый чем может, помогает.

Напомним, батальон Салавата Юлаева проводили сегодня с Советской площади Уфы.

Фото из архива Виктора Гурьева. 

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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