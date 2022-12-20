В Уфе общественники признали опасной дорогу в школу-интернат для слепых

Ранее от педагогов и родителей учащихся этой коррекционной школы в Общественную палату РБ поступило коллективное обращение о том, что дорога к школе опасна со всех сторон, а зимой ее не чистят от снега и не посыпают песком скользкие участки.

Член Общественной палаты РБ Рита Некрасова объяснила, что выборочные рейды проходят после проведенного в октябре этого года интернет-опроса родителей «Насколько безопасна дорога ребенка в школу?» Общественники выезжают туда, где накопилось много проблем с безопасностью дороги в школу, и решают их с помощью ответственных за это организаций и ведомств.

- Где-то нет освещения, где-то дорожных знаков, а здесь проблем очень много, ведь речь идет о незрячих и слабовидящих детях, которым еще сложнее добираться до школы, - говорит Рита Некрасова. – Даже с помощью родителей. К сложному рельефу здесь добавляется невыполнение требований законодательства. Плюс ко всему зимой плохо очищают тротуары и дороги от снега, не посыпают песком дороги и лестницы, по которым школьники идут в школу и возвращаются домой.

Дети вместе с мамами идут к школе с остановок общественного транспорта со стороны улиц Менделеева, Бакалинской, Злобина, и везде могут упасть и даже попасть под машину. По словам заместителя директора по науке школы-интерната Гузель Мурзагильдиной, идти от школы до остановки у «Ашана» слепой не может самостоятельно. Вдоль тротуара не установлены направляющие ориентиры, и ребенок может упасть или на дорогу, или в овраг у дома.

- Санитарные правила и нормативы, строительные правила и нормативы для маломобильных лиц существуют, - говорит она. - Они должны выполняться в городе и без наших писем и обращений. Пути следования от остановки общественного транспорта до школы должны быть безопасными, свободными, прямыми, не перекрываться ничем. А если это школа для слепых детей, то должны соблюдаться нормативы: направляющие ориентиры, окрашенные в контрастные цвета (красный, желтый), звуковые ориентиры, должен быть дорожный знак «слепые пешеходы», рельефные плитки, которые не должны скользить зимой. Должны быть бордюры высотой 15 см, чтобы незрячий мог положить на бордюр трость и идти, ориентируясь на нее. Самая главная наша проблема – школа находится под горой, и уборка снега должна быть системной, не от случая к случаю, не когда накопится метр снега.

- Вот здесь подо льдом и снегом керамическая плитка, она не всесезонная, скользит, здесь уже многие падали, получали переломы, это не соответствует ГОСТам, спускаться неудобно, - прокомментировал член Общественной палаты РБ, инвалид по зрению, адвокат Булат Сафин, поднимаясь от школы к дороге. Он протестировал и опасную лестницу на склоне улицы Бакалинской, поднявшись по ней с тростью. Ночью коммунальщики почистили ее от снега и посыпали песком, поэтому особых трудностей он не испытал. На дорогах и подъездах к школе также снег убрали, а ледяные тротуары и спуски посыпали песком. Зато тактильная плитка, которая является для слепых людей ориентиром для выхода на проезжую часть, осталась подо льдом и снегом.

Булат Сафин объяснил, почему для незрячих так важна тактильная плитка и говорит, что нет смысла тратить бюджетные деньги на тактильную плитку, если никто эти участки не чистит. У незрячего человека ориентиры – звук и тактильные ощущения. Тактильная плитка нужна для того, чтоб нащупать ее тростью, понять направление линий, чтобы переходить дорогу перпендикулярно, а не наискосок дороги, и попасть ровно на место напротив.

Приехавший на рейд начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Советского района Уфы Ришат Исмагилов выслушал родителей школьников, педагогов и сообщил, что в ноябре ограждения установили возле домов 149 и 153 по улице Менделеева.

- По поводу ограждения от проезжей части на улице Менделеева – на завтра запланировали совещание совместно с ГИБДД, управлением коммунального хозяйства, администрацией города, - сказал Ришат Исмагилов. - В случае положительного решения, весной 2023 года ограждения установим. Что касается уборки снега, в ночную смену силами службы по благоустройству Советского района, а именно 45 единиц техники и 10 дорожных рабочих очистили здесь от снега улицы и дороги, обработали и очистили тротуары. Ночью обрабатывали участок улиц Акназарова, Злобина. Работу продолжим. Все поднятые проблемные вопросы взяты на контроль администрацией Советского района. Будем их отрабатывать.

Фото Ляйсан ГАРРАПОВОЙ и автора.