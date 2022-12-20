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Сегодня, 10:51

В Стерлитамаке осуждена группа бутлегеров

Суд вынес приговор в отношении восьми горожан за незаконное производство и продажу алкогольной продукции, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В Стерлитамаке осуждена группа бутлегеров
В Стерлитамаке осуждена группа бутлегеров

Злоумышленники оптом закупали этиловый спирт, стеклянные бутылки, этикетки и затем в арендуемых нежилых помещениях и гаражах разбавляли спирт водой, разливали по бутылкам и лепили этикетки и акцизные марки алкогольной продукции различных торговых марок, после чего продавали «товар» по заниженной цене.

Незаконная деятельность была пресечена полицейскими. Изъяты более 4,5 тысячи бутылок контрафактного алкоголя и спиртосодержащей продукции. Ущерб от незаконной деятельности оценен на сумму свыше трех миллионов рублей.

Подсудимые частично признали вину. Суд приговорил их к условному лишению свободы на срок от трех до трех с половиной лет и удовлетворил требование о возмещении причиненного ущерба.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
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