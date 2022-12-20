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Сегодня, 10:14

Бойцам СВО из Башкирии привезли очередной гуманитарный груз

Руководитель аппарата правительства республики Азамат Абдрахманов на своей странице в ВКонтакте написал, что очередной гуманитарный конвой из Башкирии прибыл на место специальной военной операции, где проходят службу и наши ребята.

По словам Азамата Абдрахманова, груз на место доставили члены общественной организации «Боевое братство» Ильдар Ханбиков и Евгений Иванов.

«Здесь все самое необходимое для бойцов: продукты, теплые вещи, бензогенераторы, и, конечно же, именные посылки от родственников, которые особенно поднимают боевой дух каждого солдата», - сообщил он.

Азамат Абдрахманов опубликовал видео, на котором привезенное разгружается прямо на передовой. Груз приняли бойцы третьего батальона третьего полка, среди которых, по словам Азамата Абдрахманова, наши земляки из Уфы, Ишимбая, Стерлитамака, Салавата, Стерлибашевского, Зианчуринского районов.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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