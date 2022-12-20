Бойцам СВО из Башкирии привезли очередной гуманитарный груз

По словам Азамата Абдрахманова, груз на место доставили члены общественной организации «Боевое братство» Ильдар Ханбиков и Евгений Иванов.

«Здесь все самое необходимое для бойцов: продукты, теплые вещи, бензогенераторы, и, конечно же, именные посылки от родственников, которые особенно поднимают боевой дух каждого солдата», - сообщил он.

Азамат Абдрахманов опубликовал видео, на котором привезенное разгружается прямо на передовой. Груз приняли бойцы третьего батальона третьего полка, среди которых, по словам Азамата Абдрахманова, наши земляки из Уфы, Ишимбая, Стерлитамака, Салавата, Стерлибашевского, Зианчуринского районов.