В Башкирии состоялся благотворительный концерт «Za наших, Za Россию»

В числе гостей мероприятия были родные погибших в зоне военной спецоперации, руководство районной администрации, представители ветеранских организаций республики, местные жители. В общей сложности триста зрителей собрал дворец культуры села Киргиз-Мияки, на сцене которого выступили творческие коллективы Стерлитамака, Миякинского и Стерлибашевского районов, участник музыкальной передачи Первого телеканала «Фактор «А» Глеб Радов и другие.

Всю полученную концертную выручку организаторы перешлют для покупки гуманитарной помощи, которую затем отправят нашим военнослужащим.

Как отметил Валерий Черный, концерт приурочен еще и ко Дню работников органов безопасности РФ, которые сегодня выявляют и задерживают лиц, враждебно настроенных в отношении нашей страны.

«Своим участием в этом мероприятии вы еще раз подтвердили свое единство и сплоченность. Тем самым мы обеспечиваем крепкий тыл для наших ребят, которые выполняют свою задачу в зоне СВО. И низкий поклон родителям, за мужество их сыновей, которые там погибли. От имени членов ветеранских организаций и Общественной палаты РБ я заверяю, что мы будем поддерживать семьи и погибших военнослужащих, и тех, кто сейчас сражается на передовой», — подчеркнул Валерий Черный.

Он также вручил благодарственные письма местным жителям: от имени Военного комиссариата РБ — Федору Петрову, который постоянно участвует в сборе и отправке гумпомощи, и от имени Союза пограничников РБ «Стражи границы» — его сыну Олегу Петрову. Школьник во время летних каникул заработал деньги и тоже пожертвовал их на гуманитарную помощь нашим бойцам.

Фото с сайта op.bashkortostan.ru.