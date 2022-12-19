В Башкирии Год полезных дел для малой родины станет продолжением проекта «Атайсал»

Глава высказался по поводу объявленного в Башкирии 2023 года как Года полезных дел для малой родины. «Мы исходили не из красивого названия, сказал Радий Хабиров. – Тематический год станет продолжением проекта «Атайсал», который показал свою эффективность».

Он заметил, что «люди, которые не имеют особых возможностей, всё равно вносят крупицу в развитие своей малой родины».

Радий Хабиров уверен: у всех своя «малая родина». У тех, кто проживает за рубежом, – это весь Башкортостан. Поэтому мы хотим консолидировать всех выходцев из Башкортостана и с их помощью решить эту задачу.

«Весной следующего года подведем итоги. Пригласим наших земляков, которые сделали наибольший вклад в развитие малой родины», – сказал Радий Хабиров.

Фото из открытых источников.