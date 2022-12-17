В Уфе жильцы дома мечтают о безопасном ограждении вокруг детсада

Половина воспитанников детского сада проживает в этом многоквартирном доме. Для родителей очень важно, чтобы в дошкольном учреждении они чувствовали себя комфортно и безопасно. Но забору детсада № 26 уже почти 30 лет. В основном, он представляет собой сетку-рабицу, которая наполовину проржавела, а бетонные столбы того и гляди развалятся. В появившиеся дыры-прорехи забегают бездомные собаки. В таких условиях прогулки по территории детсада давно стали опасными для детей.

Поэтому вместе с коллективом детсада родители решили, что первоочередная задача – сделать современный и надежный металлический забор. Итоговое собрание жильцы дома провели 30 ноября. Большинство проголосовало за поддержку проекта.