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Вчера, 20:00

В Уфе жильцы дома мечтают о безопасном ограждении вокруг детсада

Для того чтобы решить проблему с ограждением детского сада № 26 в Орджоникидзевском районе города, жильцы находящегося по соседству дома № 32А по ул. Александра Невского участвуют в конкурсе проектов в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив (ППМИ-2023).

В Уфе жильцы дома мечтают о безопасном ограждении вокруг детсада
В Уфе жильцы дома мечтают о безопасном ограждении вокруг детсада

Половина воспитанников детского сада проживает в этом многоквартирном доме. Для родителей очень важно, чтобы в дошкольном учреждении они чувствовали себя комфортно и безопасно. Но забору детсада № 26 уже почти 30 лет. В основном, он представляет собой сетку-рабицу, которая наполовину проржавела, а бетонные столбы того и гляди развалятся. В появившиеся дыры-прорехи забегают бездомные собаки. В таких условиях прогулки по территории детсада давно стали опасными для детей.

Поэтому вместе с коллективом детсада родители решили, что первоочередная задача – сделать современный и надежный металлический забор. Итоговое собрание жильцы дома провели 30 ноября. Большинство проголосовало за поддержку проекта.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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