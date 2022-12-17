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Вчера, 13:21

Ирек Сагитов рассказал о рейде по коллективным садам в Башкирии

Вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов сообщил на своей странице в соцсетях о совершенном сегодня, 17 декабря, рейде по садовым товариществам в рамках акции «Нет пожарам в СНТ».

Ирек Сагитов рассказал о рейде по коллективным садам в Башкирии
Ирек Сагитов рассказал о рейде по коллективным садам в Башкирии

Он отметил, что зимой количество огненных ЧП в жилом секторе, в том числе в садовых товариществах и дачных поселках, увеличивается в 2,5 раза и больше.

- В этом году в садовых домах произошло более 360 пожаров, погибло 12 человек, - написал Ирек Сагитов. - Среди наиболее частых причин пожаров в СНТ - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей. Более 50% погибших в садах были в состоянии алкогольного опьянения. В ходе рейдов выдавали памятки и пожарные извещатели отдельным категориям граждан. Призывали жителей домов внимательнее относиться к вопросам пожарной безопасности. Уделили особое внимание состоянию подъездных путей и внутренних дорог в СНТ. Ведь это решающий фактор для своевременного тушения пожара.

Напомним, подробнее о проблемах противопожарной безопасности в СНТ мы писали здесь

Фото со страницы Ирека Сагитова в соцсетях.

Ирек Сагитов рассказал о рейде по коллективным садам в Башкирии
Ирек Сагитов рассказал о рейде по коллективным садам в Башкирии
Ирек Сагитов рассказал о рейде по коллективным садам в Башкирии
Ирек Сагитов рассказал о рейде по коллективным садам в Башкирии
Ирек Сагитов рассказал о рейде по коллективным садам в Башкирии
Ирек Сагитов рассказал о рейде по коллективным садам в Башкирии
Ирек Сагитов рассказал о рейде по коллективным садам в Башкирии
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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