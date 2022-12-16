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Вчера, 13:48

В Башкирии сотрудники МЧС сдали кровь для военнослужащих и участников спецоперации

Вчера, 15 декабря, сотрудники главного управления МЧС России по Башкирии участвовали в донорской акции в поддержку военнослужащих и участников спецоперации. 61 человек сдали кровь для тех, кто сегодня находится на передовой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

В Башкирии сотрудники МЧС сдали кровь для военнослужащих и участников спецоперации
В Башкирии сотрудники МЧС сдали кровь для военнослужащих и участников спецоперации

Среди спасателей-доноров есть имеющие нагрудный знак «Почетный донор». Были те, кто впервые пришел сдать кровь. А у одного из сотрудников МЧС медики республиканской станции переливания крови обнаружили редкую составляющую в крови, которая может оказать уникальную помощь людям с онкозаболеваниями.

- Сотрудники МЧС России, как и медики, непонаслышке знают, что донорская кровь необходима всегда, - отметила одна из участниц акции Юлия Сагитдинова. - Это и помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях, и больным детям и людям, страдающим заболеваниями крови, онкологией. Сдавая кровь, мы хотели поддержать и тех, кто находится сейчас на передовой.

В пресс-службе ведомства добавили, что акции по сдаче крови среди сотрудников проводятся постоянно. В 2022 году кровь сдали 332 сотрудника и работника. Она пошла на спасение людей.

Фото пресс-службы МЧС по региону.

В Башкирии сотрудники МЧС сдали кровь для военнослужащих и участников спецоперации
В Башкирии сотрудники МЧС сдали кровь для военнослужащих и участников спецоперации
В Башкирии сотрудники МЧС сдали кровь для военнослужащих и участников спецоперации
В Башкирии сотрудники МЧС сдали кровь для военнослужащих и участников спецоперации
В Башкирии сотрудники МЧС сдали кровь для военнослужащих и участников спецоперации
В Башкирии сотрудники МЧС сдали кровь для военнослужащих и участников спецоперации
В Башкирии сотрудники МЧС сдали кровь для военнослужащих и участников спецоперации
В Башкирии сотрудники МЧС сдали кровь для военнослужащих и участников спецоперации
В Башкирии сотрудники МЧС сдали кровь для военнослужащих и участников спецоперации
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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